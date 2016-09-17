Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul ve Trakya yönüne gitmeye çalışanlar, Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki feribot iskelesinde araç yoğunluğuna neden oldu.

ÇANAKKALE (AA) – Kurban Bayramı tatili dönüşü Lapseki güzergahını kullanan tatilciler, ilçede uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ yetkilileri, yoğunluğu eritmek için 5 araba vapurunun tarifedeki saatlerini beklenmeden sefer yaptığını belirtti.

Öte yandan, araç yoğunluğu seyyar satıcıların yüzünü güldürdü.

Simitçi Mustafa Kamcı, günde 300’e yakın simit satarken, yoğunluk nedeniyle bu rakamın 500’e ulaştığını söyledi.

Seyyar satıcı Engin Acar da bu yıl ki Kurban Bayramı tatili dönüşünün oldukça yoğun olduğuna işaret ederek, “Vatandaşlarımız çok zorluk çekiyor. Bir an önce boğaz köprüsü yapılsın. Önümüzdeki yıl temel atılacakmış inşallah, bekliyoruz.” dedi.

Muhabir: Ercan Özçetin