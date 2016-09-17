Tatilciler dönüş yolunda

ANKARA (AA) – Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren başkentliler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Samsun yolunda 7 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatilini şehir dışında geçiren Ankaralıların, evlerine dönüş yolculuğuna başlamasıyla Samsun-Ankara karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Karayolunun başkente giriş kesiminde yoğunluk nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları kazaya sebep oldu. Lalahan-Gümüşköy mevkisinde 7 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Samsun yolunda Lalahan’dan Ankara istikametine giden 06 FY 2607 plakalı tır, önünde seyir halinde olan ancak trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan 6 araca çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından merkezdeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik akışını hızlandırmak için yoğun çaba harcadı.

Trafikte yaşanan kazalar ve araç arızaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Öte yandan, karayolunun Ankara-Samsun istikametinde ise trafiğin normal seyrinde devam ettiği görüldü.