Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar, otoyollar, feribot iskeleleri ve şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluğa neden oldu.

BALIKESİR/İSTANBUL (AA) – İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bandırma-İstanbul Yenikapı arası seferlerinde, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İzmir ve Balıkesir’in Ayvalık, Edremit gibi tatil beldelerinden İstanbul’a dönüş için deniz yolunu tercih edenler, Bandırma Feribot İskelesi ve şehir girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İDO’nun Bandırma-İstanbul Yenikapı, İstanbul Yenikapı-Bandırma arasındaki feribot seferleri, yoğunluk nedeniyle karşılıklı olarak 12’ye çıkarıldı. Bu kapsamda hızlı feribot da 7 seferde 8 bin 400 yolcu ve bin 400 araç taşıyacak.

Balıkesir’i İzmir, İstanbul, Ayvalık ve Edremit Körfezi’ne bağlayan karayollarında da yoğunluk yaşanıyor. Sabahtan itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

İstanbul’da araç kuyrukları oluştu



İstanbul’da da Kurban Bayramı tatilinin son gününde de İstanbul’a dönüşler devam ediyor.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda (Büyük İstanbul Otogarı) çevresinde oluşan yoğun trafik nedeniyle otogara girişte uzun araç kuyrukları oluştu, yolcular uzun süre otobüslerde bekledi.

Otobüste beklemekten sıkılan bazı vatandaşların, bavullarını ve diğer eşyalarını alarak otogara doğru yürüdüğü görüldü.

Yolcuların bir kısmı da yolun ortasındaki bariyerlerden atlayarak karşı şeride geçti. Yolun karşısına geçen vatandaşlar, yol kenarında bekleyen taksilere binerek otogardan uzaklaştı.