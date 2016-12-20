Tatlı niyetine karlı pekmez yiyorlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde, gelenek haline gelen “Kar katması” adı bahşedilen karlı pekmez vatandaşlar tarafından tatlı niyetine tüketiliyor.

Ereğli ilçesinde geleneksel ayla gelen “Kar katması” insanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her kar yağdığında kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, tabaklara doldurdukları karın üstüne pekmezlerini döküp tatlı niyetine tüketiyor. Soğuk havaya aldırış etmeden ‘Kar katması’ yiyen Ereğli halkı, gelen misafirlere de karlı pekmezden ikram ediyor. Eti Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üstünde oturan ve yıllardır bir araya gelerek her kar yağdığında dışarı meydana çıkan kadınlar bu geleneği sürdürmeye istikrarlı olduklarını açıklama etti.

Dedelerinden ve ninelerinden böyle gördüklerini çocuklarına da bu lezzeti tattıracaklarını ifade eden Yüksel Akıncı, “Buna kar katması derler. Böyle güzel ve temiz kar yağdığı süre komşularla haricen çıkarız. Pekmez getirirler. Karları tabağa koyarız, pekmezi de üstüne dökeriz yeriz. Hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

Karlı pekmezi genel olarak yemekten sonradan yediklerini söyleyen Akıncı, “Çocukken annelerimiz bunu bize yapar yedirirlerdi. Ondan alışkınız, hiçbir şey olmuyor. Maşallah diyelim kendimize. Tadı tıpkı irmik helvasına benziyor” dedi.

Meryem Yücel ise kar katmasını çocukluktan itibaren tatlı niyetine yediklerini belirterek, “Dolaba da koyarız. Bize göre fazla şifalı. Namına da ‘kar katması’ deriz. Tadı irmik helvasına benziyor. Gezmeye gittiğimizde ev sahibinden tatlı istemeyiz. Karla pekmezi kendi isteğiyle yeriz” ifadelerini kullandı.

Ümmühan Topal da “Atalarımızdan gördük. Çocukluğumuzda damlara oturup yerdik. Hala da yemeye devam ediyoruz” diye konuştu.