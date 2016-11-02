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Tatvanda kar yağışı etkisini arttırdı

Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkin olduğu Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün sabahtan saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle büyük kasaba beyaza büründü.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 07:43
tatvanda-kar-yagisi-etkisini-arttirdi

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Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkin olduğu Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün sabahtan saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle büyük kasaba beyaza büründü. Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede kar yağışı ile birlikte havalarda iyiden iyiye soğumaya başladı. Gün her tarafında yağmurla karmakarışık kar biçiminde etkili olan yağışlı hava gece saatlerinde ise yerini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere tarafından ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Hakan Okay

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