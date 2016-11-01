Tatvanda mevsimin ilk karı yağdı

Son bir kaç gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabaha aleyhinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkin olan kar yağışı, sabahleyin saatlerinde ise ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı. Kar sebebiyle ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Ev, araba ve yolların karla kaplandığı ilçede vatandaşlar ise kara ön çalışmasız yakalandı. Kat yağışı ile birlikte hava sıcaklığında ise hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Sürücüler araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalışırken, vatandaşlar ise evlerinin çatısını ve önünü kardan temizlemeye çalıştı. İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10, ilçe merkezinde ise 5 santimetreyi buldu.

öte taraftan, ilçede kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Hakan Okay