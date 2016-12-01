Tatvanda sağanak yağış etkili oluyor
Dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde yoğun şekilde etkin olan kar yağışı sabahleyin saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.
01 Aralık 2016 Perşembe, 10:21
Dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde yoğun şekilde etkin olan kar yağışı sabahleyin saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağışla birlikte yağan karda eridi.
öte taraftan meteorolojiden alınan bilgilere tarafından ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Hakan Okay