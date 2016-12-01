Ana Sayfa   >   Genel   >   Tatvanda sağanak yağış etkili oluyor

Tatvanda sağanak yağış etkili oluyor

Dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde yoğun şekilde etkin olan kar yağışı sabahleyin saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

01 Aralık 2016 Perşembe, 10:21
tatvanda-saganak-yagis-etkili-oluyor

Dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde yoğun şekilde etkin olan kar yağışı sabahleyin saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağışla birlikte yağan karda eridi.

öte taraftan meteorolojiden alınan bilgilere tarafından ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Hakan Okay

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet