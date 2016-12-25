Ana Sayfa   >   Genel   >   Tatvanda yoğun kar yağışı

Tatvanda yoğun kar yağışı

Sabah saatlerinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı, Tatvan’da birçok köy yolunu ulaşıma kapattı.

25 Aralık 2016 Pazar, 11:00

Benzer Konular

Sultangazideki okulda dersler müzikli terapi eşliğinde işleniyor
Hayat kurtarmak için gönüllü oldular
Başbakan Yıldırımın ailesinden İdlibe yardım

Sabah saatlerinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı, Tatvan’da birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Son kar yağışı ile birlikte ilçede kar kalınlığı yakalaşık bir metreyi bulurken, Tatvan – Bitlis karayolunda ise tipi ve fırtına etkili oluyor. Ayrıca, lapa lapa karın yağdığı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. 

Öte yandan, kar yağışı sebebiyle üzerinde kar kütlesi biriken bazı çam ağaçlarının dalları ise kırıldı. Kırılan çam ağacının dallarından biri, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinden seyir halinde olan şehiriçi ulaşımı sağlayan bir aracın üstüne düştü. Aracın üzerine düşme anı amatör kameraya yansırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Araçta ise ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kentteki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Hakan Okay

haber haberler Kar tatvan’da yağışı Yoğun

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet