Tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı

Konya’da tavuk çiftliğinde acayip bir durum yaşandı. Emniyet kamerasına yansıyan olayda, kümese giren tilki tavuklara saldırırken, tavukların tilkiyi köşeye sıkıştırmasının arkasından tilki kümesten kaçtı.

Olay, Ereğli ilçesine alt Türkmen Mahallesi’nde Bülent Öcel’e ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Yaklaşık 2 bin 100 tavuğun bulunduğu kümese giren tilki hiç ummadığı bir şart ile karşılaştı. Seferber olan tavuklar gelen tilkiyi kaçırmasını başardı. Yaşanan durum an be an emniyet kameralarına yansıdı. Görüntülerde tilki kümese girerek tavuklara karşısında saldırıya geçiyor, ancak tilkiye direnen tavuklar tilkiyi köşeye sıkıştırıp üzerine yürüyor. Tilki mücadelenin başarısız olacağına inandıktan sonra kümesten kaçıyor. sonra ise bir çiftlik çalışanı tavukların sesi üzerine kümese geliyor, fakat tilkiyi yakalayamıyor. Tilkiye yönelik saldırıya geçen tavukların mücadelesi takriben 45 saniye sürüyor.

Çiftlik sahibi Bülent Öcel yaptığı açıklamada, “Birlikte hareket eden tavuklarımız gelen tilkiyi kaçırtmayı bildi. Bu sayede hiçbir zayiat vermedik. Telleri ve köpekleri aşarak gelen tilki geldiği gibi geri gitti” ifadelerini kullandı.

Öte yanlamasına, çiftliğin köpekler ile de korunduğu ve tilkinin köpekleri atlatarak içeriye girdiği anlaşıldı.