TBB, Gülşehir Belediyesine itfaiye aracı hibe etti

NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Gülşehir Belediyesine hibe edilen itfaiye aracı ilçeye getirildi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hemen ardından eksiklerin tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını, en çok ihtiyaç duyulan hizmet araçlarından olan itfaiye aracının ilçeye kazandırılması amacıyla yaptıkları girişimin sonuç verdiğini belirtti.

Çiftçi, "İlçemizde veya çevrede meydana gelebilecek yangın ve benzeri olaylara hızlı ve yeterli donanımla müdahale edilebilmesi için yeni itfaiye aracını belediyemize kazandırdık. Hibeden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." dedi.

Aracın, plaka işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.