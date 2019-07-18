TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanı
İSTANBUL (AA) – Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) birlikte düzenlediği TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu finali 20 Temmuz’da Antalya’da yapılacak.
Red Bull açıklamasına göre, son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3×3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanına gelindi.
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 5 yerde 1 aydır devam eden elemelerin ardından başarılı olan 12 takım, 20 Temmuz’da Antalya’da Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydan Basketbol Sahası’nda oynanacak finalde birbirlerine meydan okuyacak.
Antalya’daki finalde mutlu sona ulaşan takım ise Türkiye şampiyonu unvanı ile Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.
Açıklamada verilen bilgilere göre, 15 Haziran’da İstanbul’da başlayan turnuvanın elemeleri; İzmir, Bursa, Çanakkale, Kuşadası’nda yüzlerce takımın katılımıyla yapılmıştı.
– 3×3 hakkında bilinmeyenler
Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3×3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3×3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.
3×3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3×3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi.
Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.
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TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda final zamanı
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