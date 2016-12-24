TBMM Anayasa Komisyonunda kavga

TBMM Anayasa Komisyonunda AK Parti milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde teklif verdi. Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz edinmek istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’a karşın, “Eşkıyalık yapma. Söz istiyorum. Ne yapıyorsun” demesi üstüne kavga yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine CHP milletvekilleri göre AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’e su atıldı. Komisyonda tartışmalar devam ediyor.

Ahmet Umur Öztürk