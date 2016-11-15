TBMM Başkan Vekili Aydından gençlere müjde

Kendisine ait sosyal ağ hesabından Kahtalılara müjdeyi duyuran TBMM Başkan Vekili Ahmet Açık Fikirli, Kahta ilçesinde 2 bin kişilik kapalı spor salonu ile sanki olimpik yüzme havuzundan oluşan Kahta Spor Kompleksi ihalesinin 13 Aralık 2016 tarihinde yapılacağını belirtti. TBMM Baş.