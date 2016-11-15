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TBMM Başkan Vekili Aydından gençlere müjde

Kendisine ait sosyal ağ hesabından Kahtalılara müjdeyi duyuran TBMM Başkan Vekili Ahmet Açık Fikirli, Kahta ilçesinde 2 bin kişilik kapalı spor salonu ile sanki olimpik yüzme havuzundan oluşan Kahta Spor Kompleksi ihalesinin 13 Aralık 2016 tarihinde yapılacağını belirtti. TBMM Baş.

15 Kasım 2016 Salı, 18:29
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Kendisine ait sosyal ağ hesabından Kahtalılara müjdeyi duyuran TBMM Başkan Vekili Ahmet Açık Fikirli, Kahta ilçesinde 2 bin kişilik kapalı spor salonu ile sanki olimpik yüzme havuzundan oluşan Kahta Spor Kompleksi ihalesinin 13 Aralık 2016 tarihinde yapılacağını belirtti.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Okumuş, gençliğin önemine uyarı çekerek, ”Adıyaman’a ne yapılsa azdır” dedi. 

Cihan Kizir

" name= kahta özgürsiyaset.com – siyasetin özgür sesi TBMM vekili

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