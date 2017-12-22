TBMM Başkanı İsmail Kahraman:Türkiye’de hiç kimse bir filoya secde etmez
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmada fikirlerin şahıslara ait olduğunu belirterek, “Herkes fikrinde hürdür, kimse kimseye hükmedemez, etmemelidir, demokrasinin de gereği budur. O 16 Şubat’taki hadiseyle Başkanlığını yaptığım teşkilatın bir alakası yoktur. Bu arada, bir cehaleti de gidermek isterim. Türkiye’de hiç kimse bir filoya secde etmez” ifadelerini kullandı.
6. filo konusuna ilişkin olarak Kahraman, “Ne yazık ki filo Boğaziçinde. İstanbul Boğazı güneyde, gemiler de orada. Orada kalanlar kim bilmem. Caminin dışına cemaat demek ki taşmış. Yani bugün de yine Boğaz’a doğru oluyor, Kabe o istikamette. Kıbleyi bilmeyenler bundan habersiz olabilirler, cehaletlerine veriyorum. Yoksa kimse 6’ncı Filo’ya veya bir başkasına secde etmez. Biz bu vatanı seven insanlar olarak komünizme de karşıyız, ‘ne Amerika ne Rusya’ diyen insanlarız, biz millî insanlarız. Hepimiz bu bayrağın altındayız. O gece nasıl burada beraber olduysak gene hep beraberiz. Bir bütünüz, ayrım yok, ayrılık yok. O bakımdan, şucu ya da bucu diye ayırmamıza gerek yok, zaten ayırdılar ve birbirine girdi insanlar. Bize düşen, bunu önlemektir, o hatalara düşmemektir. Yani hiçbir Müslüman gemiye, bir filoya alıp da ‘Allahuekber’ demez. Yani Afrika’daki bir adam demez, Kızılderili totemi demez. Bu kadar cehalet olur. Fakat ne yapalım ki cahiller çok” dedi.
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