TBMM Başkanı Kahraman, Azeri Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

Ulusal Meclis’te gerçekleşen görüşmede konuşan Azerbaycan Ulusal Meclis Başkanı Oktay Asadov, “Ilk Önce size teşekkürlerimi sunuyorum. TURKPA’nın açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gelecekte bizin birlikte çalıştığımız TURKPA’nın daha da büyüyecek” dedi.

TURKPA hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, “Azerbaycan ve Türkiye her alanda bir birlerinin yanındadır izledikleri politikalarla ülkelerinin ötesinde bölgenin kolaylık, refah ve istikrarına kayda değer katkı sağlamaktadır. Sene içerisinde Sayın Aliyev’i 4, sizi 3 defa konuk ettik ve bu ziyaretler bizi çok hoşnut etti. Geçtiğimiz Mart ayında Aliyev’in halkımızın acısını paylaşarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 5. Toplantısı’na Bakü yerine Ankara’da gerçekleştirmek üzere ülkemize gelişi hala hafızalarımızdadır ve hafızalarımızdan silinmeyecek. Ülkelerimizin İran, Türkmenistan ve Gürcistan ile gerçekleştirdiği üçlü mekanizmalar yöresel işbirliğine tesisine katkı sağlamaktadır. Şu belli başlı dek Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars, TANAP gibi kayda değer projeler de hesaplı ve enerji alanlarında örnek teşkil edecek adımlar atmıştır” dedi.

“FETÖ sinsi bir örgüt”

15 Temmuz darbe girişimine değinen Kahraman, “Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde alçak bir darbe girişimine sahne olmuştur. Ancak Türk halkı bu girişimi püskürterek tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Bu süreçte Azerbaycan halkı ve yönetimi, Türkiye’ye başından itibaren en güçlü desteği veren ülke oldu. Beyinlerini yıkadıkları kadroları FETÖ iltisaklı kurum ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal damarlarına değin yerleştiren bu örgütle temas içinde bulunduğu bilinen herkesin yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek aşağı tutulması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

“Türkiye Yukarı Karabağ sorununu kendi sorunu gibi görüyor”

Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili olarak da Kahraman, “Defalarca söylediğimiz gibi, Türkiye Yukarı Karabağ sorununu kendi sorunu gibi görmektedir. Tüm imkânlarımızla yanınızda olduğumuzu bir defa daha tanımlamak istiyorum. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası ünlü sınırları temelinde gecikmeksizin çözümlenmesi, Azerbaycan’ın sergilediği samimi iradenin ve son dönemde bitmiş yaptığı uzlaştırma ve çözüm çağrılarının ivedilikle karşılık bulması gerekmektedir” biçiminde konuştu.

“Türk şirketlerinin Azerbaycan’daki yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar dolar”

“Azerbaycan’ın hesaplı alanda başlattığı kapsamlı reform sürecini isabetli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz” diyen Kahraman, şunları kaydetti:

“Azerbaycan’ın yakın zamanda büyük sermayeli şirketlerimizin koymak için seçim edecekleri ülkelerin başında yer alacağını ümit ve arzu ediyoruz. Gereksinim duyabileceğiniz her türlü teknik desteği sunmaya hazırız. Türk şirketlerinin Azerbaycan’daki yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar Dolara, Azerbaycan şirketlerinin ülkemizdeki yatırımları ise 4 milyar Dolara ulaşmıştır. Ortak yatırımlarımızı hızlı şekilde artırarak yakın gelecekte 20 milyar Dolar düzeyine içeri almamak için daha artı çaba sarf etmeliyiz. Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak Orta Koridora atfettiğimiz siklet çerçevesinde ülkemizde değişik ulaştırma projeleri hayata geçirilmektedir. Son olarak, 20 Aralık günü Avrasya Tüneli hizmete açıldı. 3. Havalimanının inşaatı da seri şekilde devam ediyor.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını da 2017 yılının birincil yarısında tamamlamayı öngörmekteyiz. Güney Gaz Koridoru ve bu bağlamda TANAP projesinin takvimde öngörülenden çabuk ilerlemesinden de memnun etme duyuyoruz.”

Çeşitli temaslarda bulundan üzere Azerbaycan’a gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman yarın Bakü’den ayrılacak.

Kamil Nadirli