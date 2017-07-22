TBMM Başkanı Kahraman Kayseri'de:

KAYSERİ (AA) – TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Darbe teşebbüsünü yapan Türkiye’nin bir vilayetinde doğmuş bir adam değil, o bir piyon, o bir zavallı, o bir meczup, bir şizofren, bir narsist.” dedi.

Kahraman, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Hizmet binasının Kayseri’ye yakışır bir konumda olduğunu gördüğünü dile getiren Kahraman, kente yaraşır bir şekilde de faaliyet yapacağına inandığını söyledi.

Kahraman, bir hafta evvel 15 Temmuz’u andıklarını anımsatarak, 15 Temmuz’un unutulmaması, ders alınması gereken bir gün olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Kahraman, şunları söyledi:

“Cenab-ı Hak nasip etti, Türkiye işgalden kurtuldu. Darbe değil, işgal. Hedef o idi. Gönül coğrafyamızın tamamı sükutu hayale uğrayacak, durdurulacak, uçuruma yuvarlanacaktı ama millet büyük bir milli şuur, beraberlik içerisinde önledi ve bunda birinci pay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Eğer meydanlara çıkma çağrısı cevap bulmamış olsaydı ki ona duyulan itimat meydanları doldurdu. Bir darbe teşebbüsü önlendi. Tabii darbe teşebbüsünü yapan Türkiye’nin bir vilayetinde doğmuş bir adam değil, o bir piyon, o bir zavallı, o bir meczup, bir şizofren, bir narsist. Esas o kuklanın bağlı olduğu parmaklar, Türkiye’nin gelişmesini istemeyenlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisimize geçmiş olsun ziyaretleri kültür coğrafyamızdan hemen oldu ama bu işin senaristleri, rejisörleri bir ay sonra gelmeye başladılar. Ama Cenab-ı Hak bu aziz ve necip milletin böyle bir badireye düşmesini önledi. Bütün emeği olanlara şükran sunuyoruz. Şehitlerimizi minnetle rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet etsin.”

Konuşmanın ardından Kahraman ve il protokolü tarafından Birlik Vakfı Kayseri Şubesi hizmet binasının açılışı yapıldı. Kahraman ve beraberindekiler, açılışın ardından hizmet binasını gezdi.

Daha sonra Birlik Vakfı Öğrenci Yurdu temel atma törenine katılan Kahraman, burada güzel bir eserin kısa bir zamanda tamamlanarak gençliğin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Kahraman, mühim olanın geride eser bırakabilmek olduğunu vurgulayarak, “Böyle eserler, sadaka-i cariyeler ahirette bize devamlı gelir getiren, sevap kazandıran eserlerdir. İyi bir evlat, insanlığa yararlı eser ve istifade edilen kitap. Bunlar kendileri vefat etse dahi kıyamete kadar insana sevap kazandırır. Bu hayır sahiplerini tebrik ediyoruz. Sayıları artsın, bereketleri artsın diye niyaz ediyoruz.” diye konuştu.

Ekonomi geliştikçe ve zenginler arttıkça bu eserlerin artacağını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

“İnşallah iyi gençler, kıymetli gençler yetişir. Fiziki mekanların içinin ruhen de doldurulması gerekir. Gençliğin yetişirken milli ve manevi değerlerine değer veren kişiler olarak yetişmesi lazım. Tabii onlara imkanlar tanıdığınızda ve ruhlarına hitap ettiğinizde tarihine, milli görüşlerine, duygularına sahip olduğunu sağladığınızda memleket de kalkınıyor demektir. Eskiden böylesi bir kadromuz mevcut değildi. Maden Kanunu hazırlanacak, filan ülkeden şu bilen kişi gelir, heyetler gelir. Şimdi ise Türkiye sadece kendi içinde değil, dünyaya da önderlik ediyor.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayserililerin hayırseverliğine dikkati çekerek, “Allah utandırmasın, Rabbim mahcup etmesin, bu şehirdeki güzel bu manevi havayı da sonuna kadar devam ettirsin. Anadolu’daki her şehir de hayırseverlikte, güzellikte Kayseri’yi geçsin diye dua ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Öğrenci Yurdunun temel atma töreni gerçekleştirildi.