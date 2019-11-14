TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “İnsanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz”

SİVAS (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Umudunu bize bağlayan yüz milyonlarca insana karşı tarihimizden, kültürümüzden ve inancımızdan gelen sorumluğumuz var. Çünkü biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin mensuplarıyız. Bugün de insanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz." dedi.

Şentop, Cumhuriyet Üniversitesinin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yıl açılış programında, Sivas'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yön vermiş, gezilmesi görülmesi gereken illerden birisi olduğunu söyledi.

Son yıllarda büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'nin güzergahında olan kente, gelecek yıldan itibaren hızlı tren ile de gelinebileceğini anımsatan Şentop, hızlı tren sayesinde Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresinin 2 saate ineceğini, böylece kentin geçen yıl ağırladığı 600 bin turistin en az üç katı misafire ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerin kuruluş tarihlerine ve geçmişlerine değinen Şentop, şöyle devam etti:

"Bugün bize medeniyet satmaya çalışanlar karanlık çağlarını yaşarken, biz matematik, mantık, astronomi, felsefe bilimlerinin de okutulduğu medreseler açmıştık. Maalesef medeniyetlerin gelişimi dikey bir şekilde olmuyor. 10'uncu yüzyılda başlayan altın çağımızın ışığı birkaç yüzyıl sonra sönmeye yüz tuttu. Yüzlerce yıl takip edilip, taklit edilen medeniyetimiz Moğol istilası, ticaret yollarının değişmesi, siyasi istikrarsızlıklar, mezhep çatışmaları, dini taassuplar gibi sebeplerle gerilemeye yüz tuttu. 17'nci yüzyıldan itibaren medeniyetimiz üstünlüğünü kaybetti. Bizi takip edenleri taklit etmeye başladık. Bu taklit işini abarttığımız dönemlerden geçtik. Kendi geçmişimizi yok saydığımız, kendi medeniyetimizi unuttuğumuz dönemlerden geçtik."

– "Bizim kitabımızda ümitsizlik diye bir şey yok"

"Altın küle düşse de altındır" ifadesini kullanan Şentop, sanayi 4.0 çağına girerken Türkiye'nin aslını, inancını, iddiasını tekrar hatırladığını vurguladı.

UNESCO tarafından yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre dünyada 781 milyon kişinin okur-yazar olmadığını aktaran Şentop, Türkiye'nin okur-yazarlık liginde yüzde 98'ler seviyesine çıkmayı başardığını dile getirdi.

Şentop, Türkiye'nin 25 milyon öğrencisi olan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. Eğer değerlendirebilirsek muhteşem bir genç nüfusumuz var. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını istiyoruz. Çünkü onlar bizim kökü mazide olan atimiz. Bu sebeple istikbalin güçlü devleti, gelişmiş milleti olmak için çocuklarımızı, gençlerimizi yarının dünyasına hazırlamaya gayret ediyoruz. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi gelecek hedeflerimiz doğrultusunda yetiştirebilirsek mutlaka başarırız. Başarmanın birinci şartı çalışmak, inanmak ve ümitli olmaktır. Bizim kitabımızda ümitsizlik diye bir şey yok."

Şentop, Allah'ın dünya nimetlerinden faydalanması için insanlara "çalışın, gayret edin" diye emrettiğini ve kulları arasında ayrım yapmayacağını beyan ettiğini belirtti.

Allah'ın "insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" ikazını yaptığını ifade eden Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani Müslüman olmamız sebebiyle bize dünya nimetlerinden özel kontenjan ayırmadığını belirtiyor. O halde yapmamız gereken okumak, çalışmak, adaletli ve ahlaklı olmak. Eğer böyle yaparsak yarının dünyasında yerimiz olur. Dünün meselelerini yarına taşımak bizleri sadece yorar ve oyalar. Biz yarının umutlarına sarılalım. Millet olarak, Müslümanlar olarak buna ihtiyacımız var. Umudunu bize bağlayan yüz milyonlarca insana karşı tarihimizden, kültürümüzden ve inancımızdan gelen sorumluğumuz var. Çünkü biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin mensuplarıyız. Bugün de insanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz."