TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de
KIRŞEHİR (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahi Evran Veli'nin türbesi ve halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.
Şentop, "32. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapanış töreninin ardından Ahi Evran Veli'nin Ahi Camisi'ndeki türbesini ziyaret etti. Burada dua okuyan ve cami hakkında yetkililerden bilgi alan Şentop, merkez Bağbaşı Mezarlığı'na geçti.
Mezarlıktaki Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret eden Şentop, mezara çiçek bırakarak, dua okudu. Şentop, daha sonra aynı mezarlıktaki Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş ve bugün toprağa verilen kız kardeşi Ayşe Garip'in kabirlerine ziyarette bulunarak, dua etti.
Daha sonra Kırşehir Valiliği'ne geçen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali İbrahim Akın'dan kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi aldı.
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TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de
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