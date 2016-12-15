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TBMM Darbe Komisyonunda tartışma

TBMM FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu toplantısı sırasında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ekrem Dumanlı ile Gültan Kışanak arasındaki görüşmenin basın önünde olduğunu ve sıcacık yapılmadığını söyledi.

15 Aralık 2016 Perşembe, 16:01

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TBMM FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu toplantısı sırasında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ekrem Dumanlı ile Gültan Kışanak arasındaki görüşmenin basın önünde olduğunu ve sıcacık yapılmadığını söyledi. Bunun üzerine Kurul Başkanı Reşat Petek’in “Ekrem Dumanlı’yı savunur pozisyona düşmeyin” şeklinde karşılık vermesiyle Komisyonda kısa süreli ağız dalaşı yaşandı.  

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