TBMM Genel Kurulu’nda bütçe tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi hakkında iddiaları gündeme getirdi. Turan, CHP’nin ambleminde altı ok olduğunu hatırlatarak, “CHP’nin hatırası var altı oka. Var mı? Var. İnönü var, Atatürk var falan. Hepsiyle ilgili hatıradan dolayı zaten yüzde 25’i alırsınız. Kerhen bir parti, kerhen oy verilen bir parti, bu doğru bir yaklaşım değil. Bakınız, yolsuzluklarla ilgili daha önce arkadaşımız anlattığı için girmeyeceğim ama şunu biliyorum. ‘Başvurdu mahkemeye, beni araştırın, beraat etti’ dedi. Yalan, yalan, yalan! Dava devam ediyor, ‘13 milyon nerede?’ diyor bilirkişi, bunu vereceğim size. Ataşehir Belediye Başkanı istifa edecek. Ataşehir Belediyesi asla beraat etmedi. 13 milyon kayıp, bunu söyleyeceksiniz. Kimin 1 yaşındaki oğluna yer aldığı, kimin kızına yer aldığı, kimin danışmanına yer aldığı, Ataşehir’in fitil fitil burnundan gelecek. Bir daha söylüyorum, daha vahimi, yeni birini seçtiler, yeni seçilen kişinin de davası devam ediyor, yenisi eskisinden daha kötü” ifadelerini kullandı.

Turan, şunları kaydetti:

“Bir sürü böyle yolsuzluk var. 1 yaşındaki torun SGK’lı, 1 yaşında yahu, 18 falan değil. Bir başka vekilinizin aynı şekilde belediye yolsuzluğu var, bir sürü örneğimiz var. O yüzden diyorum ki: Yolsuzlukları araştırma iddianıza saygı duyalım ama gelin başkalarının size verdiği evrakları burada sallamaktan vazgeçin. Man Adası evrakları salladı. Merak ettik ‘Ne bunlar’” diye. Bir baktık tam altı ay önce FETÖ’nün Fuat Avni’si bunu yayınlamış. FETÖ sizden daha çok çalışıyor.“

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidar partisinin on beş yıldır yönettiklerini belirterek, “Bütün belediyelerimizde haftanın 7 günü, günün 24 saati, kiminde 180, kiminde 200 müfettiş; bu kadar acımasız bir denetim. Bir tane de çıkarıp, bir tane de -Man Adası’na misilleme yaptığınız iftira hariç- şu belediyenizde şu var, on beş yılda diyememişsiniz. Biz kirliyiz, siz temizsiniz” şeklinde konuştu.

Deniz Gezmiş’in idam edilmesine ilişkin olarak Özel, “Yalan sevmez ya arkadaşlar. Oylama yapılır, oylamada uzun süredir parti içinde çelişki yaşanan bir grup, idamda, partinin kurumsal kararına rağmen. Kurumsal karar: Ecevit ‘hayır’ oyu verir, İnönü ‘hayır’ oyu verir, bütün CHP grubu ‘hayır’ oyu verir ancak 28 CHP’li ‘evet’ oyu verir. Bu, bir ayrışmaya götürür. Kemal Satır, bu oy verenlerle birlikte gider Cumhuriyetçi Parti’yi kurar, sonra Güven Partisi’yle birleşir. Kurumsal tavra uymadıkları için bir başka siyasi harekete dönüşürler. Cumhuriyetçi Parti’nin ve Kemal Satır’ın cevap hakkını kullandıracaksan, sen istediğinde onları bulabiliyorsun, git onlara sor. Bu grup, Deniz Gezmiş’in onuruna da, tarihine de sahip çıkmaktadır” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün söylediği sözlerin arkasında olduğunu kaydederek, “Dün söylediğim her şeyin kelime kelime arkasındayım ama siz gene Tayyip Erdoğan’ı yanıltmışsınız, kandırmışsınız. Kandırılmaya çok meyilli olan Erdoğan’ı dün yaptığım yüz yirmi saniyelik konuşmanın yedi saniyelik kısmını önüne koymak suretiyle kandırmışsınız. Çok da umurumda değil. Dün Mehmet Muş’un konuşan her muhalefet partisi milletvekilinin konuşmasından sonra sataşmadan söz alması, ‘Hakaret var’ demesinden kaynaklı olarak ve herkese savcıyı adres göstererek Meclisi âdeta bu işlerin konuşulacağı yer değil havasına sokan bir yaklaşımına karşılık tam olarak dedim ki. Buradan okuyayım daha güzel olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesinin verdiği partinin hesaplarına ilişkin belgeleri mi göstereyim, Genel Başkanın torununu, çocuklarını, kızlarını mı göstereyim? Daha vahimi, Ataşehir’de daha konuşulmayan yeni belgeleri mi göstereyim? Devam eden mahkeme, bir sürü örnek var. Ama o yüzden diyorum ki, ne yaptığımızı biliyoruz. Bakınız, değerli arkadaşlar, Deniz Gezmiş’in sizin grubunuza rol model olmasına saygı duyuyorum, sizin takdiriniz ama ‘Bu CHP’den kopan bir gruptu’ oydu buydu bir tarafa, Deniz Gezmiş’in asılmasına ‘evet’ diyen vekiller, CHP’li vekiller olmasaydı asılmazdı. Bu tarihi hakikat değişmez ki.”

Ahmet Umur Öztürk