TBMM İdare Amiri Özegen'in acı günü

NİĞDE (AA) – TBMM İdare Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen’in babası 81 yaşındaki Mustafa Özegen vefat etti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı ve solunum yetmezliği nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesi’nde tedavi gören Mustafa Özegen, yaşamını yitirdi.

Mustafa Özegen’in naaşı, Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Erdoğan Özegen, babası için cemaatten helallik istedi.

Özegen, babasının kendilerine sürekli irşat görevleri olduğunu hatırlattığını ifade ederek, “Elinde, bu memleketin yetiştirdiği alimlerin, hocaların teyp kasetleriyle bu köyde girmediği ev yoktu. Burada bulunan cemaatin büyük bölümümün hanelerine misafir oldu. Niğde’nin köy ve kasabalarında da yaklaşık 50 yıldır bir hatırası var. Dili biraz dokunaklıydı, kırmış olduğu komşularımız, hemşehrilerimiz varsa, lütfen haklarını helal etsinler.” dedi.

Babasının bir gayesi olduğunu ve kendisinin de buna defalarca şahitlik ettiğini belirten Özegen, “Ben, 1999 yılında belediye başkanı adayı olduğumda babam bana hakkını helal etmediğini söyledi. Sebebini sorduğumda, ‘biz bu davayı makam için değil, Allah rızası için yaptık. Sen benim evladım olarak bunu bir makama tercih edemezsin’ dedi. Bir büyüğümüz telefonla arayıp, rızasını aldı ve hakkını helal etmesiyle kabul ettik. Bayramda buraya geldiğimde kendisini hastaneye gitmeye ikna edememiştim. Hasta olarak götürdüm, bugün de naaşını getirdik. Nasip böyleymiş.” ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.