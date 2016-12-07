TBMM Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, “Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kere daha yaşanmaması ve kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi nedeniyle Tüzük’nın 98’inci İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına Komisyonun egzersiz süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden açtırmak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışarıya da çalışmasına, Genel Komite’un 01.12.2016 tarihli 30’uncu birleşiminde karar verilmiştir” denildi.