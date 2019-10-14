TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da
AKSARAY (AA) – TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Yaşar ve komisyon üyelerine tesisin konferans salonunda Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ yetkilileri tarafından bir sunum yapıldı.
Sunum sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaşar, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın daveti üzerine depolama tesisine geldiklerini söyledi.
Özcan'ın çalışmalarla ilgili KİT komisyonu üyelerine çok güzel bir sunum yaptığını belirten Yaşar, şöyle konuştu:
"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için enerji arzı ve güvenliği çok önemli. Bu anlamda buradaki tesisler ülkemiz adına çok önemli. Bu tesisin çevreci yönü de anlatıldı. Bu yönüyle de çok mutlu olduk. Komisyon üyeleri adına genel müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum."
Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:
"Türkiye'nin kalkınmasında enerjinin rolü tartışılmaz. Enerji arz güvenliği dediğimiz zaman Türkiye'de doğal gaz depolarıyla bu arz ve güvenliğe damga vurmuş bir tesisi ziyaret etti KİT Komisyonu üyeleri. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin gerçekleşmesi sürecinde teknik ekiplerimiz sadece teknik yönden çalışmalarını yapmadılar. Bunun yanı sıra sosyal ve çevresel faktörleri de dikkate alarak üstün bir proje başarısı ortaya koydular. Projemizin teknik kapasitesi ve teknik özelliklerinin yanında özellikle bu bölgenin simgesi haline gelen allı turnaların yani flamingoların yaşam alanına sunduğu katkıyla da projemiz Yeşil Dünya Bayrağı ödülünü almaya hak kazandı. Bu ödülün simgesi olarak da Yeşil Dünya Bayrağı'nı göndere çekeceğiz."
Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Ali Mantı, KİT Komisyonu üyeleri ve Özcan, Yeşil Dünya Bayrağı'nı göndere çekti.
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TBMM KİT Komisyonu üyeleri Aksaray'da
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