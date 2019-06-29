TCDD Genel Müdürü Uygun'dan anaokulu öğrencilerine teşekkür
ANKARA (AA) – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, içerisinden tren geçmeyen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin demir yolu sevgisini içeren mektuplarına teşekkür mektubuyla yanıt verdi.
TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Uygun'un mektubu öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.
Çocukların mektuplarından çok etkilendiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:
"Kendileri küçük, sevgi ve hayalleri büyük minik demir yolu sevdalılarından resimlerle süslenmiş mektupları alınca çok duygulandık. Son yıllarda yaptığımız yatırımlar ve yüksek hızlı trenler başta olmak üzere yolcu taşımacılığında gerçekleştirdiğimiz projelerin ülkemizin her yanındaki ve her yaştaki vatandaşlarımızın demir yoluna olan sevgilerini artırdığına şahit oluyoruz. Bu nedenle daha çok çalışarak, halkımıza hizmetlerin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz."
Uygun, öğrencilerin demir yolu sevgisini anlatan mektuplarının hepsini tek tek okuduklarını ve karşılıksız bırakmak istemediklerini belirterek, "Satırlara nakşettikleri sevgi dolu mektupları yazan öğrencilerimize biz de teşekkür mektubu yazarak karşılık verdik. Gelecekte demir yollarını onlara teslim etmek istediğimizi, gar ve istasyonlarımızla müzelerimizi gezdirmek istediğimizi anlattık." ifadelerini kullandı.
Uygun'un mektubuyla birlikte öğrencilere YHT maketi ve oyuncak tren de gönderildi.
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TCDD Genel Müdürü Uygun'dan anaokulu öğrencilerine teşekkür
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