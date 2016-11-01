TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kurt'tan TÜDEMSAŞ'a ziyaret

SİVAS (AA) – TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ’yi (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.

TÜDEMSAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Kurt, ziyarette TÜDEMSAŞ’ın sektör adına umut verici olduğunu ve yaptığı atılımlarla yakın gelecekte bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Ülke ve bölgesine büyük bir katma değer katan TÜDEMSAŞ’a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Kurt, Sivas’ın demiryolu sanayisinde ihtisaslaşması için gösterilen çabayı takdir ettiklerini ve bu konuda yapılacak her türlü yatırımı destekleyeceklerini aktardı.

Kurt, “Umuyorum ki önümüzdeki süreçte, burası tamamen bir dünya markası olacak, dünyadaki en başarılı fabrikalar içindeki yerini alacak. Biz de bu yolda bize düşen bir şey olursa her zaman hazırız.” ifadesinde bulundu.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

“Son günlerde yatırıma ve modernleşmeye ağırlık verdik. TÜDEMSAŞ’ın marka değerini artırdık. Yaptığımız yatırımların kısa vadede geri dönüşü olacak. Hedefimiz, yurt dışındaki firmalarla rekabet etmek. Bu yolda ilerliyoruz.”

Ziyaretin ardından Kurt ve Koçarslan, TÜDEMSAŞ’ın üretim ve onarım sahalarını gezdi.