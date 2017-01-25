TCDD'nin Sıhhiye'deki “Başkentray” çalışması

– Sıhhiye Demiryolu Köprüsü yerine yapılacak yeni köprü çalışmaları nedeniyle, Kızılay yönündeki otobüs duraklarının bulunduğu alanda, bugün saat 22.00’den itibaren geçici süreyle şerit daraltması yapılacak

ANKARA (AA) – Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) Başkentray Projesi kapsamında yıkılan Sıhhiye Demiryolu Köprüsü yerine yapılacak yeni köprü çalışmaları nedeniyle, Kızılay yönündeki otobüs duraklarının bulunduğu alanda, saat 22.00’den itibaren geçici süreyle şerit daraltması yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TCDD tarafından sürdürülen proje kapsamında yeniden yapılacak olan köprü ayaklarının imalatları nedeniyle saat 22.00’den itibaren başlanacak çalışmalar süresince, mevcut karayolu köprüsü altında bulunan Kızılay yönündeki otobüs durakları, Sıhhiye Köprüsü ile Mavi Masa Birimi arasına alınacak.

Bu nedenle de Strazburg Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na çıkış sağlayan yol da geçici süreyle taşıt trafiğine kapatılacak.

TCDD’nin Kızılay yönündeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yol normal akışına dönecek. Daha sonra Ulus yönündeki çalışmalara başlanacağı için, bu kez söz konusu yönde geçici şerit daraltması yapılacak.

TCDD yetkilileri, iki aşamada yapılacak çalışmaların toplam süresinin 40 gün olarak belirlendiğini belirterek, imalatların kısım kısım tamamlanmasıyla bulvardaki şerit daraltmalarının da kaldırılacağını bildirdi.