TDK Başkanı Gülsevin: “Türk dili gezdiği bütün Avrasya'yı şekillendiriyor”
NİĞDE (AA) – Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Nasıl ki bir ırmak, dolaştığı bütün coğrafyayı besler, şekillendirirse, Türk kültürü ve dili de gezdiği coğrafyayı, bütün Avrasya'yı şekillendiriyor." dedi.
Gülsevin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dilimiz Kimliğimiz" adlı konferansta, öğrencilerle bir araya geldi.
"Dilimiz kimliğimizdir" demenin bir ikaz cümlesi olduğunu belirten Gülsevin, Türkçe'nin Türklerin konuştuğu dil demek olduğunu anlattı.
Gülsevin, Türkçeyi anlamak için Türk'ün, ""qne ve kim" olduğunun anlaşılması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Dil ve kültür tarihçileri, Türk'ü bir ırmağa benzetiyor. Nasıl ki bir ırmak, dolaştığı bütün coğrafyayı besler, şekillendirirse Türk kültürü ve dili de gezdiği coğrafyayı, bütün Avrasya'yı şekillendiriyor. Nereden doğduğu belli olmayan bir ırmak, size göre Orta Doğu, öbürüne göre Orta Asya, diğerine göre Balkanlar… Bilemediğimiz bir yerden bir ırmak çıkıyor bütün Avrasya'yı dolaşıp besliyor. Aynı şekilde nasıl bir ırmak dolaştığı yerin ikliminden, coğrafyasından etkilenirse bu Türk dediğimiz ırmak da dolaştığı yerden besleniyor, etkileniyor, küçük küçük dereler, çaylar, bu ırmağın içine karışıyor, karıştıkça bu ırmak büyüyor ve sel haline gelip Türk kültürü, medeniyeti, milleti oluyor."
Gülsevin, her dilin, başka dillerden kelime alıp verdiğini vurgulayarak, bunun dil biliminin temel prensibi olduğunu anlattı.
-
TDK Başkanı Gülsevin: “Türk dili gezdiği bütün Avrasya'yı şekillendiriyor”
-
Erciyes Kayak Merkezine “acil sağlık istasyonu”
-
Çubuk ile Şabanözü “kardeş şehir” oldu
-
Kastamonu Entegre'nin “Geri Dönüşüm Bahçesi” projesi tamamlandı
-
Çubuk’ta liseli öğrenciler hatıra ormanına fidan dikti
-
Aksaray'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.