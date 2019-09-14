TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı sözleşmesini yeniledi
İSTANBUL (AA) – Türk Ekonomi Bankası (TEB) Cetelem ve PSA Finans başarıyla sürdürdükleri iş birliğini devam ettirmek üzere anlaşmalarını yeniledi.
TEB açıklamasına göre, TEB Cetelem ve PSA Finans başarıyla sürdürdükleri iş birliğini devam ettirmek üzere "Otomobil finansmanı iş ortaklığı" sözleşmesine devam kararı aldı. TEB Cetelem yenilenen sözleşme ile PSA Finans’ın finansal çözüm ortağı olarak Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında PSA Finans markası altında finansman hizmeti sağlamaya devam edecek.
TEB Cetelem, Türkiye’nin seçkin otomobil markaları ile kurduğu iş ortaklıkları, teknolojik altyapısı ve "Satış Noktasından Hizmet" iş modeli ile müşterilerine araçlarını satın aldıkları noktada hızlı ve kolay kredi kullanma kolaylığı sunarken, aynı zamanda "Online Taşıt Kredisi" başvurusu yapma imkanı da sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, otomotiv sektörünün güçlü oyuncularından Groupe PSA bünyesindeki markaların müşterilerine finansman çözümü sağlayan PSA Finans ile 2014 yılından bu yana başarı ile sürdürdükleri iş ortaklığını yenilemekten mutluluk duyduklarını belirterek, bugüne kadar iş ortaklığı kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarında 100 bin adet kredi kullandırdıklarını bildirdi.
Becoulet, Haziran 2019 itibarıyla Opel’in de PSA Finans bünyesine katılmasıyla büyüttükleri iş ortakları ile avantajlı krediler sunarak, müşterileri en hızlı ve kolay şekilde araç sahibi yapmayı hedeflediklerini aktardı.
PSA Finans Genel Müdürü Bojan Zugcic de, "Avantajlı ürünlerimiz, güçlü kampanyalarımız, profesyonel ekip ve iş ortaklarımız ile Türkiye çapında faaliyet gösteren markalarımıza destek veriyoruz. Müşterilerimiz, ihtiyaçlarına yönelik finansal çözümlerimize tüm Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında ulaşabilir, sunduğumuz fırsatlardan yararlanabilirler." ifadelerini kullandı.
-
TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı sözleşmesini yeniledi
-
Sivas TSO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
-
AK Parti'de nöbetçi vekil uygulaması
-
Ahilik Haftası kutlamalarına davul zurnayla davet
-
“Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşamaz”
-
“Ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsat”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.