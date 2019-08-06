TEB Özel Bodrum Golf Turnuvası sona erdi
İSTANBUL (AA) – TEB Özel Bankacılık sponsorluğunda, Bodrum Golf & Tennis Club iş birliğiyle düzenlenen TEB Özel Bodrum Golf Turnuvası, Bodrum Golf Kulübü sahasında gerçekleşti.
TEB Özel Bankacılık'tan yapılan açıklamaya göre, 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada kazananlar 28 Temmuz Pazar günü ödüllerini aldı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEB Özel Bodrum Golf Turnuvası 27-28 Temmuz'da heyecanlı karşılaşmalara ve golf tutkunlarının ilgisine sahne oldu. Cemal Kalyoncu, Fikret Öztürk gibi golf oyuncularının yer aldığı turnuvada toplamda 140 kişi yarıştı.
İki gün süren turnuvada Hüseyin Demirağ Erkekler A Kategori birincisi olurken, Zühra Kirimgeri Kadınlar A Kategorisi birinciliğini elde etti. Erkekler B Kategorisinde Sidar Yalçınkaya ödüllendirilirken, Erkekler C Kategorisinde Mete Çoruh birinciliği elde etti.
Kadınlar B kategorisinde Gaye Ünal, Gençler kategorisinde ise Demir Kirimgeri birinciliği elde etti. Diğer kategorilerin kazananları ise şu şekilde; Erkekler Longest Drive Hüseyin Demirağ, Erkekler Nearest Top In Haluk Kutal, Kadınlar Longest Drive Oya Dağlı, Kadınlar Nearest Top In Zühra Kırımgeri, Erkekler Gross Hüseyin Demirağ.
Sporcular Bodrum Golf & Tennis Club Başkan Yardımcıları Erol İslamoğlu ve Recep Dağlı, Kulüp Kaptanı İsmail Erdoğan, TEB Özel Bankacılık Grup Direktörü Banu Taşkın, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Direktörü Hayri Telekoğlu ve TEB Özel Bankacılık Satış Direktörü Tolga Macit Güsar’ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.
– "Spordan sanata pek çok alanda sponsorluk desteği sunuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak 1989 yılından bu yana Özel Bankacılık hizmeti sunduklarını belirtti.
Mendi, şunları kaydetti:
"TEB Özel Bankacılık sadece bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunmakla kalmıyor, konusunda uzman danışmanlarımızla hayatlarının her alanında yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Spordan sanata pek çok alanda sponsorluk desteği sunuyoruz, etkinlikler düzenliyoruz.
2012’den bu yana hayata geçirdiğimiz spor sponsorluklarıyla hem spora hem de ülkemizin farklı bölgelerinde spor turizmine katkı sağlayan önemli çalışmalar yaptık. Bu yıl da dördüncü kez düzenlenen ve katılımcıların büyük ilgisiyle karşılanan TEB Özel Bodrum Golf Turnuvası ile bir kez daha golf heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz."
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