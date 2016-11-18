“Tecavüzün hukuk yoluyla meşrulaştırılması kabul edilemez”

“Başlangıçta usul yönünden, Tüzük Mahkemesi’nin TCK md 103’de düzenlenen çocukların cinsel istismarı sucuna ilişkin vermiş olduğu 2015 Kasım ve 2016 Mayıs tarihli iki iptal kararı var” diyerek sözlerine sürekli Hasan Sınar açıklamalarına şöyle devam etti;

“AYM bu kararla yürürlüğe girmeden yeni bir düzenleme yapılması için kanun koyucuya bir imkân tanıdı. İptal kararları 2016 Kasım sonunda yürürlüğe girecek. Yani yeni bir cinsel istismar düzenlemesi yapılacağı aylardan beri biliniyor, nitekim geçtiğimiz ay buna ilişkin dizayn ortaya konuldu ve bir aydır meclis komisyonlarında tartışılıyor. Ancak mağdurun tecavüzcüsüyle evlendirilmesine ilişkin hüküm bu tasarıda değil. Ne zaman dizayn komisyonlardan geçti, genel kurula indi. Dün gece saatlerinde bir gece yarısı operasyonu ile bu tecavüzcüyle evlendirme düzenlemesini öbür bir teklif ile tasarıya ekleyip yasalaştırmaya kalktılar. Bu siyasi ahlak acısından son derece sakıncalı”

“ESAS YÖNÜNDEN İSE MESELE FAZLA DAHA VAHIM”

“Türk hukukunda tecavüzcünün mağdurla evlendirilerek cezadan kurtulması yeni bir şart yok. 1926 tarihli eski ceza kanunun 434. maddesinde düzenlenmiş bir husustur. Fakat 2005 yılında yeni suç oluşturan kanunu yürürlüğe konulurken, bu düzenleme özellikle kadın kuruluşlarının büyük cabasıyla kanuna alınmadı. Çağdışı olduğu ve faili değil mağduru cezalandırdığı için alınmadı. Fakat acilen yıllar daha sonra bitmiş bu ilkel hükmü bir gece yarısı operasyonu ile tekrar canlandırıyorlar. Burada amaçlanan 15 yasından ufak bir çocukla rızası ile cinsel ilişkiye girmiş olan ve bu yüzden suç oluşturan almış faillerin hapisten çıkartılması, onun için hapis cezası yerine hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunu kullanıyorlar. Bu Nedenle Yargı Bakanı’nın açıklamasına tarafından 4000 civarındaki çocuk tecavüzcüsünün özgürlük kalmasının yolu açılıyor.”

“ŞİKÂYET YETKİSİ MÜNHASIRAN ÇOCUĞA AİTTİR”

“Şu Anda bir kere yürürlükteki hukukumuza tarafından, 15 yasından büyük bir çocukla cinsel ilişkiye giren kişinin TCK md 104 gereğince cezalandırılabilmesi için çocuğun şikâyette bulunması gerekir. Şikâyet Hakkı, şahsa sıkı surette alt bir haktır ve yalnızca çocuk tarafından kullanılabilir. Bu konuda ne yazık oysa yanlış bir başvuru var, adalet düzeni çocuğun anne babasının şikâyetini de kabul ediyor. Ama bu yanlıştır, şikâyet yetkisi münhasıran çocuğa aittir.”

“BU DÜZENLEME İLE O ZAVALLI KIZ ÇOCUKLARINA TECAVÜZ EDEN FAİLLERİ, ÇOCUĞUN RIZASI VARDI DİYEREK BAĞIMSIZLIK BIRAKACAKLAR”

“Oysa buradaki esas sorun 15 yasını doldurmamış çocuklar yönünden ortaya çıkıyor, çünkü onların rızası hukuken geçerli bir rıza değildir. Olmaması da gerekir. 11-12 yasında bir kız çocuğunun kendi vücudu üzerinde gerçekleştirilen cinsel davranışlara rıza göstermesi söz konusu olamaz. O daha yapılan davranışın yasal anlam ve sonuçlarını kavrayabilmekten çok uzaktır, daha oyuncak bebekleriyle oynayan ufak bir kız çocuğudur. Acilen bu düzenleme ile o zavallı kız çocuklarına tecavüz eden failleri, çocuğun rızası vardı diyerek serbest bırakacaklar. Bu zihniyet ülkemizde zaten kanayan bir bere olan çocuk istismarının kurumsallaşmasına yol açar. Ufak kız çocuklarının baslık parası ile satılmasının hukuk düzeni tarafından himaye görmesi anlamı taşır. Hukuka ve insan haklarına bağlılığı olan dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir dilekçe olmamalıdır. bir tutam zihin, etik, vicdan ve insaf sahibi hiç kimse, çocuk tecavüzünün hukuk yoluyla meşrulaştırılmasını asla kabul etmez, edemez” diyerek sözlerini sonlandırdı.

