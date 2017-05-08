“Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar” projesi

ESKİŞEHİR (AA) – Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları halka daha iyi anlatabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar” etkinliğinin 83’üncüsü Eskişehirlilerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü İsmail Hakkı Ürün yaparken, 15 Temmuz gazilerinden Fatih Kaya, Oğuzhan Özçelik ve Barış Dedebağı o gece yaşadıklarını Eskişehirli vatandaşlarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen milyonlardan, tankların önüne duran, askeri geri çekmek için mücadele eden, tanka tüfeğe aldırmadan meydanlara inen, darbe girişimine karşı duruşları ile simge olan gazilerden bacağından yaralanan Fatih Kaya, o gece 249 şehidin verildiğini ve 2 bin 193 vatandaşın gazilik mertebesine ulaştığını hatırlatarak, “Darbecilerin o gece söyledikleri kulağımdan hiç gitmiyor. Bize huzuru sağlayacaklarını söyleyen darbecilere cevabımız ‘siz bizim huzurumuzu sağlayamazsınız’ oldu.” dedi.

– “Bacağımız gitti ama vatanı kaybetmedik”

Kaya, o gece birçok insanın kolunu bacağını kaybettiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Kaybettiğimiz bedenimiz oldu fakat ülkemizi koruduk. Bacağımız gitti ama vatanımızı kaybetmedik. Suya düşmüş et parçasını piranalar parçalar ya, yemin olsun o gece bu millet tankları havaya kaldıracaktı. Darbe olduğunu söylediklerinde koştuk. Geride kalanlar da en ön safta yürüyenler de aynı cesaretteydi. Allah’a şükürler olsun ki ülkemizi terör örgütüne vermedik.”

Programa bakanlığı temsilen Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı İsmail Güneykaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve birçok vatandaş katıldı.