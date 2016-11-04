KARAMAN (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren vatandaşlardan Şerife Boz, İsmet Doğan ve Fatih Zengin Karaman’da düzenlenen programda o gece yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Konferans Salonu’nda sanatçı İsmail Hakkı’nın moderatörlüğünde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Veysel Çelikdemir “15 Temmuz” temalı kum sanatı gösterisi yaptı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da milletin demokrasisine sahip çıktığını söyledi. Gençlere, ‘Vatanımızın kıymetini bileceğiz’ diyerek seslenen Tapsız, şunları kaydetti:

“Türk milleti inandığı zaman Başkomutanına, milletine inandığı zaman bayrağı, ezanı için neler yapabileceğini 15 Temmuz’da gösterdi. Biz sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bileceğiz. Kurtuluş Savaşı’nı nasıl unutmuyorsak 15 Temmuz da bu milletin bekasıydı o yüzden 15 Temmuz’u unutturmayacağız. Daima hatırlayacağız.”

– “Arabayı ben sürmedim. Yürek sürdü, iman sürdü”

FETÖ’nün darbe girişimini engellemek için kullandığı kamyonla Taksim’e çıkan Şerife Boz, darbe girişimini televizyondan gördüğünü ve eşine ait kamyonu alarak yola çıktığını belirtti.

Kamyonun kasasına vatandaşları doldurarak Taksim’e doğru gittiğini dile getiren Boz, “15 Temmuz gecesi çok zor bir geceydi. Vatan benim için bir ana, namus gibidir. Anasız, babasız yaşanır mı bilmem ama, vatansız asla yaşanmaz. Bir daha olsa bir daha giderim. O gün mahşer günüydü bombalar atılıyordu. Hiç korkmadım. Arabayı ben sürmedim yürek sürdü, iman sürdü.” diye konuştu.

Ankara’da yaralanan Fatih Zengin ise darbe haberini aldıktan sonra Genelkurmay’ın önüne gittiğini dile getirerek, “Uçaklar sürekli alçaktan uçuş yapıyordu. Helikopter vatandaşların üzerine ateş açarak ilerliyorlardı. Genelkurmay’a geldiğimde içeriye bir hareketin olacağını duyduk. Daha sonra içeri girdik. Ana protokol kapısı önene geldik ve kapıyı zorlamaya başladık. Sonra üzerimize ateş açıldı. Vurulduğumu hissettim, yere düştüm, beni birileri sürükledi daha sonra hastaneye ulaştırdılar.” ifadelerini kullandı.

İsmet Doğan’da darbe girişimini öğrendikten sonra sokağa çıktığını ve vatandaşların marketlere akın ederek alışveriş yaptığını gördüğünü aktardı. Daha sonra Vatan Caddesi’ne gittiğini belirten Doğan, “Selalar okunmaya başlandı. Selaları duyunca Rabb’im içimize bir cesaret verdi. Bizden korku duygusunu ve acı duygusunu aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geldik. Sonra bize ateş açtılar. Ayaklarımın ikisini de vurdular. Arkadaşım kalbinden vuruldu şehit oldu. Ben de gazi oldum.” dedi.

Konuşmacılara Türk bayrağı ve plaketler takdim edildi.