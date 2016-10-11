KIRŞEHİR (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyan kahramanlar, “Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar Projesi” kapsamında Kırşehir’de düzenlenen toplantıda yaşadıklarını anlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, darbeci askerlere karşı kahramanlık örneği sergileyen Turhan Avcı, Yaşar Yaldız ve Mustafa Ölmez konuşmacı olarak katıldı.

Vali Necati Şentürk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde büyük kahramanlık örneği gösteren vatandaşları Kırşehir’de görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

15 Temmuzda etrafa amansızca ölüm saçan uçakların, tankların karşısında imanıyla durup, ölümün üstüne gülerek gidenlerin gerçek kahramanlar olduğunu belirten Şentürk, şöyle dedi:

“Gerçek yiğitler, mertler, erkekler, kabadayılar, kahramanlar ölümün üstüne üstüne giderler. O kanlı gecede, üzerilerinde hiçbir silah yoktu, göğüslerindeki imanla, dillerindeki duayla ve ellerindeki şanlı Türk bayrağı ile hainlere karşı durdular ve onları korkuttular. O gece 250’ye yakın vatan evladı şehit oldu ama devletine, milletine, namuslarına, vatanına, bayrağına sahip çıktılar. O gece bütün Kırşehirliler de meydandaydı, demokrasi nöbetindeydi. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkemiz parçalanacak, Sevr yeniden canlanacaktı. Allah, iç ve dış düşmanlarımızın oyunlarını başlarına çevirdi.”

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, vatanın bölünmez bütünlüğünü 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, bu birlikteliğin bozulmayacağını ve giderek güçleneceğini dile getirdi.

Darbe girişimi gecesinde vatandaşların büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini anlatan Bahçeci, “Bu topraklarda yaşıyorsak, her zaman tehditlerle baş başa kalacağız. Ama bu birliktelik ve beraberlikle hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Türkiye, bütün İslam coğrafyasının sorumluluğunu taşıyan bir ülkedir. Allah, bu sorumluluğu da en güzel bir şekilde taşımayı bizlere nasip etsin. Özellikle gençlerimize bu anlamda çok iş düşüyor. İnanıyoruz ki ülkemiz, amaçlarına birer birer ulaşacak. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini yaptığı eserle canlandırmasının ardından darbeci askerlere karşı kahramanlık örneği sergileyen Turhan Avcı, Yaşar Yaldız ve Mustafa Ölmez, o gece yaşadıklarını anlattı.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü Sıktı Akgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.