Tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen farklı türlerdeki 8 kuş doğaya salındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaralı halde bulunarak Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğüne teslim edilen 3 şahin ve 2 kumru ile kızıl şahin, atmaca ve gökdoğan türlerindeki birer kuş, Orman ve Su İşleri Eskişehir Şube Müdürlüğü işbirliğiyle tedavi edildi.

Yaklaşık bir ay süreyle Karantina ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konuk edilerek uygulanan bakım ve tedaviyle sağlıklarına kavuşturulan kuşlar, Takmak ve Musaözü mahalleleri arasındaki kırsal alan ile Musaözü Tabiat Parkı’nda doğal ortamlarına bırakıldı.