TEI'den ilkokula Zeka Atölyesi

ESKİŞEHİR (AA) – TUSAŞ Motor Sanayi AŞ’nin (TEI) bu yıl başlattığı Zeka Atölyeleri Projesi’nin üçüncüsü Adalet İlkokulu’nda hayata geçirildi.

TEI’den yapılan yazılı açıklamaya göre, üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim programı uygulamaları geliştiren ve Avrupa Üstün Yetenek Konseyi’ne (ECHA) Avrupa Yetenek Noktası olarak akreditasyon başvurusunda bulunmayı planlayan Adalet İlkokulu’na TEI de Zeka Atölyesi yaparak destek oldu.

TEI gönüllülerinin de katkılarıyla oluşturulan Zeka Atölyesi’nin açılışına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, TEI Kurumsal İletişim Danışmanı Duygu Gökduman Pilatin, TEI Hukuk Müşaviri Mehmet Karababa, Adalet İlkokulu Müdürü Necdet Odacı’nın yanı sıra TEI gönüllüleri ve diğer ilgililer katıldı.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ve Eskişehir’in güzide kuruluşlarından olan TEI’ye eğitime yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

TEI Kurumsal İletişim Danışmanı Pilatin de üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Zeka Atölyesi Projesi ile öğrencilerin zeka gelişimi ve eğitimlerine katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.