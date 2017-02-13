TEI'den istihdam seferberliğine destek

– TEI, bu yıl 207 beyaz yakalı ve 167 teknisyen olmak üzere 374 kişiye iş imkanı sağlayarak ülkenin nitelikli iş gücünü artıracak

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 2017 yılında milli projelerle istikrarlı büyümesine devam ederken, ülkenin istihdam seferberliği için de çalışmalarını sürdürüyor. TEI, bu kapsamda bu yıl 374 kişiyi istihdam edecek.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’de ilk milli uçak motorunu kazandırmak için 7 Şubat’ta Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit’in katıldığı törenle imzalanan Turboşaft Motor Geliştirme Projesi sözleşmesiyle TEI, iş gücünü yüzde 20 artırarak, istihdam seferberliğine beklentinin 4 katı destek sağlayacak.

Bu kapsamda TEI 2017 yılında 207 beyaz yakalı ve 167 teknisyen olmak üzere 374 kişiye iş imkanı sağlayarak, ülkenin nitelikli iş gücünü artıracak.

Türkiye’nin Savunma ve Havacılık Sanayisi adına sektörde hedeflere ulaşması için birçok önemli projede kilit rol üstlenen TEI, 2016 yılında başlatılan Türk Genel Maksat Helikopter Projesi ve gerçekleştirdiği İleri İmalat Teknolojileri Binası yatırımı ile sektörde ciddi bir istihdam sağlamıştı.