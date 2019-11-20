TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı
ESKİŞEHİR (AA) – TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), 18 Kasım'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayan "Savunma ve Güvenlik Fuarı"na katıldı.
TEI'den yapılan açılmaya göre, 68 ülkeden 15 binin üzerinde katılımcının kayıt yaptırdığı, bölgenin en önemli savunma sanayi fuarları arasında gösterilen etkinlikte TEI de yer aldı.
Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland Genelkurmay Başkanı Ponpipaat Benyasri, Malezya Genelkurmay Başkanı Zainal Abidin, Filipinler Genelkurmay Başkan Yardımcısı Erickson Gloria ve çok sayıda katılımcı TEI standını ziyaret ederek başta TEI-PD170 turbo dizel havacılık motoru olmak üzere özgün motor projeleri hakkında TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten bilgi aldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektör şirketleri tarafından "milli katılım" gösterilen, Türkiye'den 30 firmanın yer aldığı fuar yarın sona erecek.
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TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı
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