Tek hayali Orhan Gencebayle düet yapmak

Niğde’de Konservatuvar öğrencisi 19 yaşındaki Oğuzhan Demirci, koyu bir Orhan Gencebay hayranı. Orhan Gencebay gibi giyinip onun gibi yürüyen Oğuzhan Demirci’nin en büyük hayali onunla tanışıp düet yapmak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konservatuvar ikinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Demirci, 4 yaşından beri Orhan Gencebay’ı dinlediğini ve arkadaşlarının kendisini Gencebay’a çok benzettiğini söyledi.