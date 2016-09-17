Tek yumurta ikizleri kendileri gibi ikizlerle evlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya geldiklerinden beri ayrılmayan tek yumurta ikizi erkek kardeşler, kendileri gibi ikiz kız kardeşlerle evlendi.

İlçede yaşayan ikiz Resul ve Selami Kızılay (27), tek yumurta ikizi Hilal ve Zeynep Karahan’a (21) talip oldu.

Ailelerin ve kız kardeşlerin bunu olumlu bulması üzerine yapılan nişanın ardından ikizler, çifte düğünle dünya evine girdi.

İkizlerden Selami Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya geldiği andan itibaren hiç ayrılmadığı ikiziyle bir de bacanak olduğunu belirterek, “Beraber büyüdük, beraber okula gittik ve aynı sıralara oturduk. Vatan borcumuz olan askerliğimizi yaparken bile ayrılmadık. Aynı koğuşta kaldık, altlı üstlü yattık ve aynı yerde nöbet tuttuk.” dedi.

Resul Kızılay da 27 yıl boyunca hiç ayrılmadığı kardeşiyle mesleğinin bile aynı olduğunu söyledi. Kızılay, “İkimiz de kule vinç operatörüyüz. Allah bize şimdi de beraber düğün yapmayı nasip etti. Hayatımızı yan yana evlerde sürdüreceğiz. Bizimle aynı kaderi paylaşan eşlerimizle evleniyoruz. Çok mutluyuz.” diye konuştu.

“Talip olduklarını öğrenince biraz şaşırdık”



Gelinlerden Hilal Karahan da, ikiz kardeşlerin kendilerine talip olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını dile getirerek, “Bizim gibi ikiz oldukları için avantajlı duruma geçtiler. Şu anda evleniyoruz ve çok mutluyuz.” sözlerine yer verdi.

Genç çiftlerin nikahını kıyan Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Nusret Karataş, ikiz çiftlere mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim etti.

Karataş, konuşmasının ardından çiftlere, Kuran’ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Muhabir: Sinan Doruk