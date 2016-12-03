tekerlekli-sandalye-ile-dans

Yeşilyurt Alışveriş Merkezi’nde (AVM) “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü üyesi engelli minikler tekerlekli sandalye dans gösterisi yaptı. Kulüp öğrencilerinin eşliğinde yapılan dans gösterileri oldukça alkış topladı. Gösteriyi izleyen diğer engelli vatandaşlar da şarkı ve danslara eşlik etti. Etkinlikte ayrıca söylenen şarkıların muhabere diliyle çevirisi yapıldı ve bir takım engelliler de şarkı söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar, “6 ile 8 yaş arası minik engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesi için yaptığımız bir çalışma. Üniversite öğrencilerimiz de onlara eşlik ediyor. Böylece hoş bir kaynaşma ile sosyalleşme ve bilinçlenme yapmış oluyoruz. Türkiye’deki herkesin bu müşteri etkinlikler yapmasını isterim. Engellilere oysa bu şekilde destek olabiliriz” dedi.

Kenan Akyüz