Tekerlekli sandalyede tango yapan gençler yeteneklerine hayran bırakıyor
ANKARA (AA) – AYBÜKE İNAL – Tekerlekli sandalyede tango yapan İrem Dürüst ve Emre Meydan, öğrendikleri tango figürleriyle görenleri hayran bırakıyor.
Bedensel engelli İrem Dürüst ve Emre Meydan, Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesindeki öğretmenleri Zeynep Elif Uysal ile Bahatinaz Yılmaz'ın teşvikiyle tango yapmaya başladı.
Öğrendikleri figürlerle tekerlekli sandalye üzerinde dans eden gençler, hem ön yargılara meydan okuyor hem de izleyenlerin beğenisini topluyor.
Başarı öyküsünü AA muhabirine anlatan Emre Meydan, iki yaşında balkondan düşerek omurilik felci geçirdiğini, belden aşağısının tutmadığını söyledi.
Meydan, dans etmeye başlamadan önce tango yapanları izleyerek, "Acaba ben de yapabilir miyim?" diye düşündüğünü, zamanla hiçbir şeyin buna engel olmadığını fark ettiğini dile getirdi.
Engellerini aştığını ve hayata daha çok bağlandığını vurgulayan Meydan, "Tango, özgürlüğü öğretiyor. Ölçülerini sınırlandırmıyorsun, zorluyorsun ve aşıyorsun. Zamanla bunu nasıl geliştirebileceğini de öğreniyorsun." dedi.
– "Hayatımda hiç yapamayacağımı sanıyordum"
İrem Dürüst de doğuştan bedensel engelli olduğunu, spor ve sanatla ilgilendiğini söyledi.
Tango yaparken kendini iyi hissettiğini ifade eden Dürüst, "Farklı bir duygu. Hayatımda hiç yapamayacağımı sanıyordum ama uğraşa uğraşa, birtakım şeyleri öğrenerek tango yapmaya başladım. Yeteneklerimiz var." diye konuştu.
Dürüst, diğer engellilere de bu gibi sportif ve sanatsal aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunarak motivasyonlarını kaybetmemelerini öğütledi.
Özel eğitim öğretmeni Zeynep Uysal da öğrencilerinin tango ile rahatladığını, bu sayede özgüvenlerinin arttığını ifade etti.
Öğrencilerini dans ederken görmenin gurur verici olduğunu aktaran Uysal, onların sahnede olmasının ve alkışlanmasının öğretmenliğin en güzel yanı olduğunu belirtti.
Uysal, "Çocuklarımızın dans milli takımına girmesini çok arzu ediyoruz ya da paralimpiklerin açılışındaki o engelli dansını, bizim öğrencilerimizin yapabilmesi en büyük hayallerimizden birisi." dedi.
Matematik öğretmeni Bahtinaz Yılmaz ise öğrencilerinin önemli mesafe kat ettiğini vurgulayarak, onlarla gurur duyduğunu dile getirdi.
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