Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şırnak’ta yürütülen askeri operasyonda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Hayrabolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin baba ocağı olan Cambazdere Mahallesi’nde düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan ile il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Şehidin Hayrabolu Devlet Hastanesinde bekletilen naaşı baba evine getirilerek helallik istenmesinin gerisinde, mahalle meydanına getirildi. Burada şehidin tabutuna sarıp gözyaşı döken eşi Özge Kurtçu şehit eşine, “Beni yalnız bıraktın” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kızı 2 yaşındaki Defne, babasının tabutu başında olanlardan habersiz etrafı seyrederken, şehidin 4 yaşındaki oğlu Yükseklik’un burada babasının kepini takarak şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna selamlama vermesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Annesi Yasemin ve babası Ahmet Kurtçu’da oğullarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardındaki, şehidin naaşı top arabasına konularak, merasim mangası eşliğinde semt mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Şehit Turgut Kurtçu’ya mezarlığa kadar büyük bir topluluk eşlik etti.

Yakup Güler