Tekirdağda beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardındaki beklenen yağış Tekirdağ’a gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde cadde aralarındaki kimi vatandaşlar, bir anda başlayan yağmura hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da şemsiyelerini yanına almayı dikkatsizlik etmedi.

Görüş mesafesi 20 metreye dek indi

Gece saatlerinde bir anda bastıran yağmurda, çöken sis sebebiyle manzara mesafesi yer yer 20 metreye değin inerken, kentin değişik yerlerinde somut hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik polis ekipleri ise değişik kazaların meydana gelmemesi için, gece her tarafında sürücülere uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı eksilere düşecek

Tekirdağ Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağmurun gece baştan başa devam edeceği öğrenilirken, Salı günü ise kentte kar yağışı beklendiği belirtildi. öte taraftan Salı gününün arkasından hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği de öğrenildi.