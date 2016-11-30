Tekirdağda kar yağışı başladı

Malkara’da başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini göstererek devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan karın yağışını görebilen Malkaralı vatandaşlar, dışarı çıkarak yılın ilk karını görme sevinicini yaşarken, sürücüler bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte zorluk çekti.

İlçe genelinde meydana gelebilecek trafik kazaları nedeniyle trafik polisi ekipleri, yola çıkan araç sürücülerine titiz olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının çiftçilere bereket getirdiğini açıklayan Fuat Can isimli genç, “Kar yağışı bizi mutlu etti. Karın yağması çiftçilerimiz için berekettir. Kar dolayısıyla çayımızı içtiğimiz sıcak bir ortamda dostlukların pekiştiğine inanıyoruz. Arkadaşlarımızla daha fazla bir araya geliyoruz” dedi.

