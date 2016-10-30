Teknolojiye direniyorlar!

Alaplı ilçesinde yorgancılık mesleğini yapan Galibiyet ve Ercan Avcı kardeşler, 33 yıldır geçen zamana direnerek mesleklerini yapmaya devam ediyorlar. 1880 yılından bu yanlamasına ailece yorgancılık mesleği ile uğraştıklarını söyleyen Avcı kardeşler, baba mesleğini yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Ercan Avcı, yorgancılığın tamamen Türkiye’ye özgün bir iş olduğunu belirterek, “Öncelikle zorlama ve zahmetli bir iş yapıyoruz. Yaptığımız iş adamakıllı el emeği göz nuru. Son dönemlerde hazır yorganları seçim edilse de halen elde hazırlanan yorganı tercih eden bir kesim var. Bizler, onlar doğruca mesleğimizi yapabiliyoruz. Artık bu meslekte yeni ustalar yetişmiyor, çırak ve kalfa bulmak bir hayli zorlaştı” diye konuştu.

Son zamanlarda yün ve pamuk yorganlara ilginin arttığını söyleyen 45 yaşındaki Zafer Avcı ise “33 yıldır kendi meslek yerimizde kardeşimle beraber hizmet vermekteyiz. Ilk işyeri açtığımız yıllarda meslek yetiştiremiyorduk. Özellikle son zamanlarda yetişen çırak hiç değil. Bu durumda bu mesleğin bizden sonradan akıbetini hiç bilemiyorum. Kriz dönemlerinde az da olsa iş yaptım. Yüz yıllara dayanan dese ve baba mesleğini kardeşimle yaşatmaya çalışıyoruz. Benim üretip sattığım yorgan ve yatakları hiçbir fabrika yapamaz. El ürünü işleme yapıyorum. Baklava, karanfil, yonca, tren yolu, pervane, parke, üzüm salkımı, zambak gibi şekiller de yorganları işliyoruz. İşlemelerimde özel yün ve pamuk kullanıyorum, afiyet ve sıhhat içinde, sımsıcak bir ortamda yatıp kalkmak istiyorsanız mutlaka yorgan ve yatağınızı özel yaptırın” dedi.

“Saten yorganın dikimi bir hafta sürüyor”

el yapımı yorganlarda fiyatların, motifine göre değiştiğini söyleyen Ercan Avcı, “Yün yorganları 3 saatte dikebiliyoruz. Eski saten yorgan dediğimiz motifli yorganları ise minimum 1 gününüzü alıyor. Bir Takım saten yorganlar motifleri ağır olunca bir haftayı bulabiliyorlar. Müşterinin isteği doğrusunda yorgan malzemesini getirirse 35 TL’ye dikiyoruz. Saten yorganlar yani motifli yorganları ise en düşük 200-250 TL’den başlıyor ve yorganın motifine göre değişiklik gösterebiliyor” biçiminde konuştu.

Ertuğrul Yüksel