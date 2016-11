Teknolojiye direnmeye çalışıyorlar

Sungurlu Büyük Kasaba Parkının yanına 26 yıldır benzer yerde seyyar hırdavat yapan Şahismail Ünver, “Bu işe 1990 yılında Rus malzemeleri satarak başladım. 2-3 sene Rus mallarını bu tezgahlarımızda satışa sunduk. Daha sonraki yıllarda Rus malları Türkiye piyasasından çıkınca bizlerde hırdavatçılık yapmaya başladık. 26 yıldır aynı yerde tezgahımızı açarız. Sungurlu’nun değişmeyenlerin arasında bizlerinde tezgahları vardır. Emrindeki oysa bu 26 yıla basit gelinmedi. her zaman değişen ve gelişen teknolojiye karşı direnmeye çalıştık. Daima halkımıza hizmet etmekten onların ihtiyaçlarını karşılamaktan memnun etme duyduk. Yıllar geçtikçe işlerimiz artık eskisi gibi olmuyor. Yurttaş bundan böyle her istediğini her yerden alabiliyor. Teknoloji bizleri tamamlama noktasına getirdi” dedi.

“Belediye başkanımızdan Modern dükkanlar istiyoruz”

Bizlerin ayakta kalması ve halkımıza daha iyi hizmet vermemiz için Belediye başkanımızdan bizlere daha çağdaş dükkanlar yapmasını istiyoruz diyen lafçı Şahismail Ünver, ” Artan, çoğalan Sungurlumuza bu görüntünün yakışmadığını, modern daha elverişli dükkanlarda hizmetimize sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Murat Saraçoğlu isimli satıcı ise, “Belediye Başkanımız ilçemize hizmette hudut tanımıyor. Yaptığı incelemeler ile Sungurlulu vatandaşlarımızın gönlünü kazanmıştır. Belediyemizin hizmetleri her kesimi tarafından takdir ile karşılanmaktadır. Bizler de inanıyoruz ki değerli başkanımız bizlere de daha hoş ve çağdaş dükkanlar yapacağına. Çünkü bu çadırlar çoğalan, güzelleşen Sungurlumuza artık yakışmamaktadır” şeklinde konuştu.

Serkan Şansever