(Tekrar) Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, senelerdir dingin vaziyette yer alan günlük 11 bin metreküp kapasiteli Beyşehir Atıksu Temizleme Tesisini işletmeye aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’yla beraber hizmet alanına giren mesken yerlerinde ayrıca atıksuların çevreye olan olumsuz etkilerini bertaraf etmek, hem de rafine suyun bitmiş değerlendirilmesi nedeniyle atıksu temizleme tesisleri kuruyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir ilçesinde uyuşuk vaziyette bulunan atıksu arıtma tesisinde geniş çaplı bir revizyon yaparak işletmeye aldıklarını belirterek, ilçeye hizmet verecek tesiste son teknolojinin kullanıldığını kaydetti. Tesisin İller Bankası tarafından biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak yapı edildiğini ama 2008’den itibaren işletilemediğini gösteren Başkan Akyürek, “2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile birlikte hizmet alanımıza dahil ettiğimiz Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisinde bir dizi yenileme çalışması yaptık. Tesis, atıksu debisi günlük 11 bin 143 metreküp olacak şekilde tasarı edildi. Tesisimizden arıtılan atıksular Konya Kapalı Havzası içerisindeki Çarşamba Çayı’na verilecek” dedi.

“Tesiste son teknoloji kullanıldı”

Tesiste yapılan çalışmalarda son teknolojinin kullanıldığını kaydeden Başkan Akyürek, “Ünitelerde yapılması gereken inşai bakım ve tadilat işleri ile kullanılabilir durumda olan ekipmanları, zorunlu olan mekaniksel-elektriksel ekipmanları tespit edildi. Optimum işletme şartlarının sağlanması için yenilenmesi gereken ekipmanlar ve sistemler belirlenerek KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün atıksu temizleme tesisleri işletme tecrübesi ışığında ızgaralar, kum tutucu, çamur susuzlaştırma, çamur depolama alanı üniteleri ile elektrik denetleme SCADA sistemi ve giriş terfi istasyonu pompaları baştan tasarı edildi. Tesis, Beyşehir’e ve Konya’mıza bahtı açık olsun” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi kadar işletmeye alınan Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisinde; aerobik çamur çürütücü, balçık yoğunlaşma ve klor bağlantı tankı, kum tutucu, ön çökeltim havuzu, aktif çamur sistemi havalandırma havuzu, son çökeltim havuzları, geri tayin terfi merkezi, trafo binası ve yoklama binası, yönetimle ilgili yapı, lojman, atölye binası, dizel jeneratör binası, klor binası, blover binası bulunuyor.