Tekstil malzemeleriyle dolu minibüs yandı

Konya’da dokuma malzemeleriyle doymuş minibüste meydana çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak’ta bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye takriben, içerisinde dokuma malzemeleri yüklü olan 42 AVI 87 plakalı minibüs park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar aracın yandığını fark ederek itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüse müdahale ederek alevlerin etrafta bulunan diğer araçlara sıçramasını engelledi. Minibüsün içinde yer alan dokuma malzemeleri ise tekrar bir yangın çıkma ihtimaline rağmen araçtan çıkartıldı. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin ayrıntılarıyla söndürülmesinden daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri minibüsün kundaklama sonucu yanmış olabileceği ihtimali üstüne incelemede bulundu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.