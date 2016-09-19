'Tel Abyad'ın asıl sahipleri Araplar ve Türkmenler'

ŞANILURFA (AA) – Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD’nin kontrolündeki Tel Abyad bölgesinin Arap ve Türkmenlere ait olduğunu, başka bir grup veya terör örgütünün halkı tehcir ederek yaşayamayacağını söyledi.

Terör örgütü PYD’nin, Tel Abyad’da Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden görülecek şekilde astığı ABD bayrağının arkasına saklandığını anlatan Ayhan, “Şu anda bayrak enflasyonu yaşanıyor. YPG, ABD, İngiltere’nin bayrakları asılıyor. PYD son olarak ABD bayrağını asarak onun arkasına sığınıp, yüzde 97’si Arap ve Türkmen olan Tel Abyad’ta tehcir politikası uyguluyor. Bu bayraklar formaliteden başka bir şey değil, bir asılıyor bir indiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Tel Abyad’ın asıl sahiplerinin Arap ve Türkmenler olduğunu vurgulayan Ayhan, “İnşallah en kısa zamanda tekrar topraklarına dönerek, kendi vatanlarını ve ülkelerini savunacak durumda olurlar. ABD koridor açmak için Tel Abyad’ı Afrin ile birleştirmek istedi. Allah’a şükürler olsun, ABD’nin ve Avrupa’nın bu tezi Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile çökertilmiş oldu.” diye konuştu.

“Suriye’ye karşı darbedir”



Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede ise terör örgütü PYD’nin ABD bayrağı asmasının “Suriye’ye karşı yapılan bir darbe olduğunu” söyledi.

Uluslararası kanunlara göre her ülkenin sadece kendi bayrağını asabileceğini belirten Dede, şunları kaydetti:

“Suriye’de Suriye, Türkiye’de Türk bayrağı asılır, bu böyledir. PYD’nin ABD bayrağı asması, terör eylemlerinin bir şeklidir. PYD, Türkiye ile savaşan bir terör örgütüdür. Başka bir millete ait bayrağı Suriye halkı olarak ülkemizde görmek istemiyoruz. Özellikle Tel Abyad halkı, ABD bayrağı asılmasına çok tepkili.”

Cerablus’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür eden Dede, “Suriye’nin tek devlet olarak kalmasını, bu nedenle de Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nı doğuya ve özellikle Tel Abyad’a da kaydırmasını istiyoruz. Suriye’de DAEŞ ve PYD başta olmak üzere hiçbir terör örgütünü ve bunları besleyen terörün başı Esed’i de ülkemizde istemiyoruz.” dedi.