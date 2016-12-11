Telef olan koyunlarının arkasından gözyaşı döktü

Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce ağılların olduğu bölge karantinaya alındı. Ölmesi beklenen hayvanlar için de yerine koyma mezarlar kazılarak hazırlandı. Koyun ve kuzular kepçe ile kazılan mezarlara defnedilirken, onlara gözü gibi baktığını belirten Kiraz Demir ise kuzularının ardından ağıtlar yakarak ağladı.

Geçimini hayvancılık yaparak temin eden, ölümlerin de devam ettiğini belirten küçükbaş hayvan yetiştiricisi Adnan Demir, “Koyun ölümleri devam ediyor. Dün 6 tane daha öldü. Karantinaya alındı. İlçe Tarım Müdürlüğünden geldiler rahatsızlık etrafa yayılmasın diye kepçe ile gömdük. Geldiler yoklama çerçevesinde 6-7 tane daha hayvanın tehlikeli olduğunu açıklama etiler. Artık onlardan netice alınmayacağını kendileri de söyledi. Ilaç motorumuz var günlük dezenfekte yapıyoruz. Çok da diyecek bir şey kalmadı artık” dedi.

Sedat Esas